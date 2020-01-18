تونس تختار شركات دولية لبناء 5 محطات تنتج الكهرباء من الطاقة الشمسية

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

اختارت تونس مجموعة شركات دولية ضمنها الفرنسية "انجي" لإنشاء 5 محطات لإنتاج الكهرباء بقدرة 500 ميجاوات من الطاقة الشمسية واستغلالها لفترة 20 عاما.



كما تعتزم وزارة الصناعة التونسية طرح مشروعات لإنتاج ما يتراوح بين 400 و500 ميجاوات من الكهرباء في 2020.

وقال بلحسن شيبوب، مدير الكهرباء والطاقة المتجددة بوزارة الصناعة التونسية، لوكالة الأنباء الفرنسية، من المنتظر أن تدخل هذه المحطات حيز التنفيذ بين عامي 2021 و2023.

وتم اختيار الشركة النرويجية "سكاتيك سولار" لإقامة واستغلال 3 محطات لإنتاج 300 ميجاوات من الطاقة الكهربائية في سيدي بوزيد (وسط) وتوزر (جنوب) وتطاوين (جنوب).

Advertisements

وكشفت الشركة التي تدخل تونس للمرة الأولى، في بيان، إنها تهدف إلى توزيع إنتاجها على 300 ألف شخص، وقدمت تعريفة منخفضة قيمتها 0,24 دولار للكيلوات، حسب الوزارة التونسية.

كما تتولى المجموعة الصينية "تيبيا" إقامة واستغلال محطة تنتج 100 ميجاوات في محافظة القيروان (وسط) بشراكة مع مجمع "اميا" ومركزه دبي.

وتم كذلك اختيار الشركة الفرنسية "انجي" ومجموعة "ناريفا" المغربية لإقامة محطة في محافظة قفصة (غرب) لإنتاج 120 ميجاوات وتزويد 100 ألف بيت بالطاقة، وفقا لبيان الشركة.

وأطلقت وزارة الصناعة والشركة التونسية للكهرباء والغاز طلب عروض دولي في أبريل/نيسان 2016 لإنتاج 800 ميجاوات من الكهرباء من الطاقة المتجددة، بتكلفة إجمالية قدرتها الحكومة بملياري دينار (نحو 674 مليون يورو).

وتبحث تونس التي لا تنتج سوى نصف استهلاكها من احتياجاتها في مجال الطاقة، عن تنويع مواردها وإنتاجها من خلال الطاقة الشمسية التي من المنتظر أن تغطي 30% من الإنتاج بحلول 2030.

ويدعو صندوق النقد الدولي الذي قدم قروضا لتونس إلى مراجعة سياسة دعم المحروقات في تونس مع تزايد أسعارها خلال السنوات الأخيرة.