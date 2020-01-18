شكرا لقرائتكم سموحة بـ"نيولوك" جديد يتحدى الإسماعيلى في الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.
وتعد مباراة الليلة هى الظهور الأول لحمادة صدقى مديراً فنياً لسموحة بعد أن تولى المسئولية خلفاً للعميد حسام حسن ويطمح فى تعديل مسار الفريق محلياً بغية إعادته للمربع الذهبى ، ويبدو التشكيل المتوقع لسموحة أمام الاسماعيلى مكون من : " الهانى سليمان، كريم يحيى، محمد كوفى، محمود حليمو، أحمد أبو الفتوح، ناصر ماهر، يوسف ديوب، خالد عبد الفتاح، محمد نادى، رونالدو أونجا، وحسام حسن".
فى المقابل يطمع الفرنسى ديديه جوميز المدير الفنى للإسماعيلى فى تحقيق انتصاره الثانى مع الدراويش ضمن خطة تصحيح المسار المحلى قبل مواجهة زعيم الثغر بالبطولة العربية ، ويبدو التشكيل المتوقع للدراويش أمام سموحة مكون من : "محمد مجدى - محمود البدرى – إبراهيم أبو اليزيد – باهر المحمدى – أسامة إبراهيم - عماد حمدى – محمد مخلوف -محمد الشامى – محمد صادق – عبد الرحمن مجدي - بنسون شيلونجو".
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