شكرا لقرائتكم الأهلى يتراجع عن إعارة جيرالدو في الانتقالات الشتوية ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

واستقر مسئولو الأهلى على رحيل أزارو، فى ظل عدم تقبل المهاجم المغربى فكرة جلوسه بديلاً خلال الفترة الماضية، في الوقت الذى ترغب الإدارة الحمراء فى قيد بادجى سريعاً للاستعانة به فى المباريات سواء محلياً أو افريقيا، في الوقت الذي غرمت الإدارة الحمراء ازارو لاعتراضه على قرارات الجهاز الفنى فى مباراة طنطا، وذلك فى إطار سياسية الالتزام التى يفرضها الجهاز الفنى على الفريق، وفقا للقواعد المعمول بها فى الأهلي.

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وظهر وليد أزارو بـ"جبيرة فى اليد" أثناء أداء تدريبات بالجرى حول الملعب عقب فقرة الجيم التى خضع لها على هامش مران الفريق أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة ليكشف كواليس أزمته الأخيرة مع السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للمارد الأحمر.

وشارك أزارو فى مران الأمس بعدما غاب عن مران أمس الاول على خلفية أزمة مباراة طنطا الأخيرة بالدورى التى اعترض أزارو على عدم المشاركة فيها فتم تغريمه ماليا من سيد عبد الحفيظ مدير الكرة، وخاض المهاجم المغربى مراناً فى الجيم قبل أن يؤدى فقرة الجرى حول الملعب عدة دقائق، وظهر أزارو وفى يده "جبيرة" نتيجة إصابته فى اليد عقب اعتراضه على خروجه من تشكيل مباراة طنطا.