شكرا لقرائتكم إنبى يخطط لتفادي مفاجآت نادى مصر بالدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يستضيف انبى نظيره نادى مصر فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

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وطالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات عن طريق الابتعاد عن الاخطاء الدفاعية والتركيز على استغلال الفرص السهلة ، وقال طولان للاعبيه : " أثق فيكم جميعاً وأننا نعمل على قلب رجل واحد ولدينا فرصة كبيرة في تحسين موقفنا بجدول الدوري والوصول للمربع الذهبي "ويبدو التشكيل المتوقع لانبى أمام نادى مصر مكون من :"محمود جاد ، كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، رامي صبري، علي فوزي ، محمد عرابي، محمد رزق ومحمد بسيوني ومحمود قاعود، محمد شريف ،أحمد علي".

فى المقابل يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثالث للفريق هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام انبى مكون من : " عصام ثروت ، علاء عطا، محمود شبانة، طه عادل، شريف أشرف عقيلة ، محمود توبة، أحمد يوسف، محمود إسماعيل رامبو، محمد جمال تريكة، أحمد محمد الشيخ ، مصطفي سلطان ".