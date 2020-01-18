شكرا لقرائتكم المنتخب يطالب الجبلاية بطائرة خاصة في رحلة توجو ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يدرس الجهاز الفني لمنتخب مصر الأول لكرة القدم بقيادة حسام البدري التقدم بطلب لاتحاد الكرة للسفر إلى توجو بطائرة خاصة بعد تغيير الاتحاد الأفريقي مواعيد المباريات الخاصة بالبطولة المؤهلة لكاس الأمم الأفريقية 2021 عقب تغيير موعد بطولة كأس الأمم المقرر إقامتها فى الكاميرون لتنطلق فى يناير من العام المقبل 2021 بدلاً من يونيو من نفس العام، حيث قرر المكتب التنفيذى للكاف استبدل الاتحاد الإفريقي مباريات تصفيات أمم إفريقيا بالمواعيد المحددة سابقًا في مارس ويونيو لانطلاق تصفيات كأس العالم، وفي الجانب الأخر تقرر انطلاق تصفيات كأس العالم في أكتوبر من العام الجاري.

ويشارك المنتخب الوطنى بقيادة حسام البدرى فى تصفيات أمم أفريقيا فى مجموعة تضم كينيا، جزر القمر وتوجو، ويمتلك المنتخب المصرى نقطتين بعد جولتين من تعادلين وبحسب المواعيد الجديدة سوف تنتهي مرحلة التصفيات في شهر سبتمبر بدلا من نوفمبر ، على أن يواجه منتخب توجو مرتين فى الجولة الثالثة و الرابعة فى الفترة من 23 إلى 31 مارس "على أن تكون المباراة الأولى فى القاهرة ويتم تحديد موعدها من قبل مسئولو الجبلاية ، بينما يحدد مسئولو توجو موعد المباراة الثانية.

وطلب الجهاز الفني للمنتخب السفر بطائرة خاصة خوفاً على اللاعبين من الإجهاد و الإصابات فى ظل ضغط المباريات فى البطولات التى يشارك بها اللاعبين المختارين للمنتخب فى معسكر مارس سواء المحليين أو الأجانب إلى جانب رغبته فى تحقيق نتيجة الفوز لضمان تصدر المجموعة و الإقتراب من التأهل خاصة ان اللوائح تنص على تأهل الأول و الثاني.

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يفكر حسام البدرى المدير الفنى لمنتخب مصر الأول، فى القيام بجولة أوروبية لمتابعة لاعبى المنتخب المحترفين وحضور مبارياتهم، ضمن خطة الجهاز الفنى لمتابعة اللاعبين عن قرب والتواصل معهم.

ويناقش حسام البدرى مع جهازه المعاون السفر إلى أوروبا خلال الأيام المقبلة، وعقد جلسات مع اللاعبين المحترفين للتواصل معهم، خاصة أن آخر معسكر للمنتخب أقسم فى نوفمبر الماضى، وسيقام المعسكر الجديد فى مارس المقبل استعدادا للتصفيات المؤهلة لمونديال 2022.

وتضم قائمة المنتخب 5 محترفين هم محمد صلاح نجم ليفربول الانجليزى، محمد الننى لاعب بشكتاش التركى، وأحمد حجازى لاعب ويست بروميتش الانجليزى، وتريزيجيه لاعب أستون فيلا، وأحمد حسن كوكا مهاجم براجا البرتغالى.