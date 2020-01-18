«أنا أفضل من محمد صلاح 100 مرة» .. ليفربول يرد بقوة على تصريحات «محمد زيدان»

نشر موقع ليفربول إيكو الإنجليزي عبر صفحته الرسمية، تقرير عن إنجازات محمد صلاح منذ وصوله لنادي ليفربول، وذلك للرد على تصريحات محمد زيدان بأنه أفضل 100 مرة من صلاح.
وأكد ليفربول إيكو أن محمد صلاح منذ انضمامه إلى ليفربول من روما في عام 2017 ازدهر بأسلوب مذهل تحت إشراف كلوب.
حقق محمد صلاح 44 هدفًا لا يصدق في جميع المسابقات في موسمه الأول في أنفيلد وحقق 85 مرة في 132 مباراة مع النادي حتى الآن.
ومنذ ذلك الحين حصل صلاح على لقب أفضل لاعب أفريقي في العام 2018 ، وعلى الحذاء الذهبي في الدوري الممتاز مرتين، وحصل على لقب أفضل لاعب في الدوري الممتاز للعام ولاعب كرة القدم FWA للعام في عام 2018.
يذكر أن مهاجم منتخب مصر السابق ولاعب بروسيا دورتموند محمد زيدان قال في مقابلة تلفزيونية: "أن كلوب أخبره حول إمكانياته كلاعب وأفضل 100 مرة من محمد صلاح".
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