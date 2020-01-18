شكرا لقرائتكم الأهلي يغلق ملف الاستعداد لمواجهة المقاولون العرب فى الدوري ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يختتم فريق الكرة الأول بالأهلي استعداداته لمواجهة المقاولون العرب المقرر اقامتها غداً الأحد، والتي تأتي ضمن مباريات الجولة الرابعة عشر من بطولة الدوري العام، ويستعيد الأهلي في مواجهة ذئاب الجبل خدمات المالي اليو ديانج لاعب وسط الفريق والذي غاب عن مباراة طنطا الماضية والتي حسمها الفريق الاحمر بخماسية نظيفة بداعي الإيقاف.

الاهلي خاض أمس مران قوي إستعداداً لمباراة المقاولون وعقد السويسرى رينيه فايلر، المدير الفنى للفريق جلسة مع شريف إكرامى حارس المرمى على هامش مران الفريق الذى أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش، وواصل الأهلى تدريباته؛ استعدادا لمواجهة المقاولون العرب بعد غد الأحد في الجولة الرابعة عشرة من منافسات الدوري الممتاز.

وحرص فايلر، على الحديث مع إكرامي للاطمئنان على حالته بعد تعافيه من آلام عضلة السمانة ومشاركته في المران الجماعي الذي أقيم أمس، وشارك إكرامي مع محمد الشناوي وعلي لطفي ومصطفى شوبير، في مران الحراس تحت إشراف يانكون ميشيل، كما عقد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بالفريق جلسة خاصة مع التونسي علي معلول، لاعب الفريق قبل انطلاق مران الفريق ظهر أمس الجمعة على ملعب التتش بالجزيرة.

Advertisements

على الصعيد ذاته ، شارك محمود متولي لاعب الفريق في المران الجماعي الذي بعد خضوعه لفحص طبي والتأكد من جاهزيته بعد شكوى اللاعب من كدمة خلال مشاركته في مباراة طنطا الأخيرة .

وخاض حسين السيد، لاعب الفريق تدريبات إضافية، عقب نهاية المران الجماعي الذي أقيم ظهر اليوم على ملعب التتش تحت إشراف توماس بينكيل مخطط الأحمال، بعد مشاركته في المران الجماعي.

وواصل فريق النادى الأهلى مسلسل "اللاهزيمة" فى بطولة بطولة الدورى بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الثلاثاء، باستاد القاهرة فى الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلي..سجل خماسية الأهلى حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن، ليرفع الأهلى رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة، ويؤمن المارد الأحمر قمة الدورى، فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر فى المركز السادس عشر.