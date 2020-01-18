الزمالك: لن نمنع احتراف مصطفى محمد.. ولا لصالح وأزارو

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب - هادي المدني:

صرح إسماعيل يوسف عضو مجلس إدارة الزمالك بأن احتراف مصطفى محمد يرتبط بظهوره بشكل جيد حتى نهاية الموسم، إضافة إلى وصول عرض يناسب النادي، ونفى أن يكون الفريق بحاجة لجهود صالح جمعة أو وليد أزارو.

وقال إسماعيل يوسف في تصريحاته لقناة "الحدث اليوم" الفضائية: "مصطفى محمد أحد أبناء النادي، وبذل الكثير من الجهد من أجل الوصول للفريق الأول، وأتمنى أن أراه يومًا ما في مستوى لاعب أسطوري بحجم جمال عبدالحميد."

وتابع: "لن نقف عائق أمام احتراف مصطفى محمد لكن عليه أولًا أن يواصل الموسم بشكل جيد حتى نهايته، ثم يأتي عرض يناسب قيمته كلاعب في نادي الزمالك والمنتخب الأولمبي ولن نمنعه من خوض التجربة."

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ورد يوسف بشكل مقتضب على أسئلة عن موقفه من إمكانية انتقال بعض الأسماء للنادي، موضحًا أنه يحب التعاقد مع عمر جابر، وعبدالله السعيد ثنائي بيراميدز، ولا يرغب في التعاقد مع صالح جمعة ووليد أزارو ثنائي الأهلي.

كما تحدث عما أثير بشأن مستحقات المدير الفني السابق للزمالك جيسوالدو فيريرا، قائلًا: "لا يوجد مشاكل على الإطلاق بالنسبة لمستحقات فيريرا، لقد تم دفع كل حقوقه في حسابه بأحد البنوك المصرية."

واختتم قائلًا: "كل ما على فيريرا هو المجئ إلى مصر من أجل الحصول على مستحقاته الموجودة في البنك."