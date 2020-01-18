النحاس يتسلم جائزة أفضل مدير فني لعام ٢٠١٩

تسلم عماد النحاس المدير الفني للفريق الأول لكرة القدم بنادي المقاولون العرب جائزة أفضل مدير فني خلال الحفل الذي اقامته مؤسسة زايد للابداع والتنمية والتي اعلنت اختيار عماد النحاس أفضل مدير فني في الدوري المصري لعام ٢٠١٩ متفوقا بفارق كبير على منافسيه بناء على معايير فنية وجماهيرية عديدة من ضمنها استفتاء جماهيري. متفوقا بفارق كبير على منافسيه بناء على معايير فنية وجماهيرية عديدة من ضمنها استفتاء جماهيري. شارك فيه ٦٤٣ ألف مشترك ولجنة خبراء مكونة من ٢٠ خبيرا رياضيا بالاضافة الى استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع. استطلاع عينة عشوائية من الجماهير في الشارع. ولقي النحاس حفاوة كبيرة في الاحتفال وتحدث المدير الفني للمقاولون موجها الشكر للمؤسسة والقائمين عليها. Advertisements وشدد على روح الجماعة في نادي المقاولون العرب والتي كانت سببا في تفوقه وحصد الجائزة . واقامت المؤسسة احتفالية كبرى لتوزيع جوائز الافضل شهدت حضور العديد من النجوم والمسئولين.

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