نتيجة مباراة ريال مدريد وإشبيلية فى الدوري الإسباني

تتوجه أنظار عشاق كرة القدم حول العالم إلى ملعب سانتياجو برنابيو مساء اليوم السبت 18-1-2020، وذلك عندما يحل إشبيلية ضيفاً على ريال مدريد في قمة الجولة الـ20 من مسابقة الدوري الإسباني ( لا ليجا).

تنطلق مباراة ريال مدريد واشبيلية مساء اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل فريق اشبيلية المباراة فى المركز الرابع برصيد 35 نقطة، بينما يتقاسم ريال مدريد صدارة ترتيب الليجا بالتساوي مع برشلونة برصيد 40 نقطة لكل منهما.

ويبحث نادي ريال مدريد اليوم عن الفوز في هذا اللقاء الصعب من أجل الحصول على صدارة الدوري الإسباني بشكل مؤقت وانتظار هدية من غرناطة، فيما سيحاول الفريق الأندلسي الحفاظ على أدائه القوي خارج ميدانه وكسب نتيجة إيجابية.

ويُعاني ريال مدريد اليوم فى مباراة اشبيلية من غياب ماركو أسينسيو وإيدين هازارد بسبب الإصابة، كما هناك بعض الشكوك من لحاق كريم بنزيمة وسيرخيو راموس باللقاء بسبب الإصابة التي لحقت بهم ولم يتم تحدد مدة عودتهم حتى الأن.

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جدير بالذكر ان ريال مدريد قد فاز في آخر 10 مباريات على ملعب سانتياجو برنابيو ضد إشبيلية في الدوري الاسباني، وكان لقاء النصف الاول بالجولة الخامسة فى الليجا قد شهد فوز ريال مدريد بهدف دون رد فى المباراة التي اقيمت على ملعب اشبيلية “رامون سانشيز”.

ونجح ريال مدريد في إضافة لقب كأس السوبر الإسباني 2019 إلى خزائنه بعد التتويج به على حساب الجار اللدود أتلتيكو مدريد بركلات الترجيح في المباراة التي أقيمت بالمملكة العربية السعودية على ملعب الجوهرة المشعة بجدة.