نتيجة مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس فى البريميرليج

مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالس فى الدوري الانجليزي (صور:Google)

يخوض نادي مانشستر سيتي مواجهة شرسة أمام كريستال بالاس فى احدي مباريات اليوم السبت 18-1-2020 على ملعب الاتحاد بمدينة مانشستر، وذلك ضمن فعاليات الجولة الـ23 من مسابقة الدوري الدوري الانجليزي “البريميرليج”.

تنطلق مباراة مانشستر سيتي وكريستال بالاس اليوم فى تمام الساعة 17:00 بتوقيت مصر، 18:00 بتوقيت مكة، 15:00 بتوقيت جرينتش.

يدخل فريق مانشستر سيتي المباراة في المركز الثاني بجدول ترتيب البريميرليج برصيد 47 نقطة، جمعهم من 15 انتصار وتعادلين و5 هزائم بفارق نقطتين عن صاحب المركز الثالث نادي ليستر سيتي (45 نقطة).

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أما ليفربول فيعتلي الصدارة منفرداً برصيد 61 نقطة، وهو يقترب بشدة من تحقيق لقب البريميرليج بعد طول انتظار ومدة طويلة لم يتذوق فيها نجوم الريدز طعم التتويج بالمسابقة الإنجليزية العريقة.

على الجانب الاخر نادي كريستال بالاس اللندني كان قد تعادل في آخر مبارياته في الدوري الإنجليزي مع آرسنال بهدفٍ لمثله، ليتواجد بذلك في المركز التاسع في ترتيب البريميرليج برصد 29 نقطة، جمعهم من 7 انتصارات و8 تعادلات، وقد خسر الفريق منذ بداية الموسم 7 مباريات أيضًا.

وكان لقاء السيتي وكريستال بالاس فى الدور الاول قد شهد فوز السيتي بهدفين دون مقابل، فى المباراة التي اقيمت فى لندن على ملعب سيلهرست بارك.