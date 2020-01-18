تقرير | صفقة السنغالي “آليو بادجي” تثير الجدل في الأهلي!

أثارت صفقة انتقال المهاجم السنغالي “آليو بادجي” لصفوف النادى الأهلي المصري، جدلًا واسعًا بين عشاق النادى الأحمر، خاصة في ظل أرقام اللاعب المتواضعة مع ناديه السابق رابيد فيينا النمساوي الذي انتقل منه للنادي القاهري خلال الميركاتو الشتوي الحالي، فى صفقة كلفت ما يقارب المليوني يورو.

أرقام اللاعب المتواضعة خلقت حالة من الجدل بين بعض أعضاء النادي الأهلي حول إمكانيات المهاجم السنغالي وقدرته على قيادة الهجوم الأحمر، خاصة أن الجهود تضافرت وتم تنفيذ طلبات “رينيه فايلر” من أجل الظفر بتوقيعه لعل وعسى يساعد ذلك على استعادة لقب دورى أبطال أفريقيا الغائب منذ عام 2013.

وتداولت صور عبر مواقع التواصل الاجتماعي خلال الساعات الماضية تؤكد أن وكيل السويسرى رينيه فايلر، هو نفسه وكيل السنغالي بادجي، وهو من قام بترشيحه للانتقال إلى الأحمر، وحصل الوسيط على تزكية موكله الذي يشرف على المهام الفنية للنادي الأكبر في مصر.

ولم يتوقف الأمر عند وكيل اللاعب، بل امتد إلى تعليقات جماهير رابيد فيينا، فقد أعلنوا سعادتهم الكبيرة بعد التخلص من بادجي الذى شارك في 34 مواجهة معهم دون أن يسجل أكثر من 9 أهداف.

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وما يضاعف الإثارة، إعلان عدد من مسؤولي نادى الرائد السعودي في وقت سابق رفضهم ضم اللاعب مقابل 700 ألف يورو، بعدما تلقوا عرضًا من شركة تربل كيس لتسويق اللاعبين عن طريق أحد وكلاء اللاعبين السعوديين، حيث رفضه الألبانى بيسنك هاسى مدرب الرائد لضعف مستواه التهديفى.

من هو بادجي؟

بادجي صاحب الـ22 عامًا، بدأ مسيرته كلاعب كرة محترف منذ 5 سنوات مع نادى كاسا سبورت السنغالى، ثم انتقل إلى نادي يورجوردينس السويدي ثم اللعب لصفوف رابيد فيينا النمساوي.

خاض اللاعب 104 مباراة في مشواره مع الأندية التي لعب لها، وسجل خلالها 36 هدفًا بنسبة بلغت هدفًا كل 149 دقيقة، بينما صنع بادجي 10 أهداف خلال مشواره مع الأندية. وخاض اللاعب بقميص منتخب السنغال تحت 20 عامًا، 16 مباراة استطاع خلالهم تسجيل هدفًا وحيدًا وصناعة اخر.

ولعب مع رابيد فيينا النمساوي هذا الموسم 16 مباراة، بالدوري سجل خلالهم 3 أهداف، وصنع هدفًا وحيدًا، ويمتلك اليو بادجي في خزينة بطولاته، بطولة وحيده مع نادي يورجوردينس وهي كأس السويد عام 2018، وحصد مع منتخب بلاده الميدالية الفضية في بطولة أمم إفريقيا تحت 20 عامًا.