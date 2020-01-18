أهداف مباراة ديربي لشبونة “سبورتينج لشبونة وبنفيكا”

سقط سبورتينج لشبونة على ملعبه “جوزيه آلفالادي”، في ساعة مُبكرة من صباح اليوم السبت 18-1-2020، أمام غريمه التقليدي “بنفيكا” بهدفين دون رد، ضمن مباريات الجولة ال17 من الدوري البرتغالي الممتاز، ليتجمد في المركز الرابع برصيد 29 نقطة.

وانتظر بورتو – ثاني جدول ترتيب الدوري البرتغالي الممتاز برصيد 41 نقطة – هدية من سبورتينج لشبونة للعودة إلى مضمار المنافسة على اللقب، إلا أنه تنازل عن النقاط الثلاث في الدقائق الأخيرة من المباراة التي أقيمت في أجواء مشحونة، ليرفع بنفيكا رصيده لـ 48 نقطة في المركز الأول.

وتبادل الفريقان الفرص على مدار الشوط الأول، حيث تألق حارس مرمى سبورتينج لشبونة ماكسيمليانو في إبعاد محاولات فينيسيوس وسيرفي لتسجيل هدف مُبكر، وتصدى القائم الأيسر لمرمى بنفيكا لهدف مؤكد من اللاعب كاماتشو.

وقدم اللاعب المطلوب في مانشستر يونايتد “برونو فيرنانديز” مستوى متميز وكاد يصنع هدف التقدم لكاماتشو في الدقيقة 37، إلا أن الأخير تعامل برعونة مع الكرة وسددها بشكل سيء في يد الحارس اليوناني اوديسياس فلاكوديموس.

وبعد مشاركة البديل “رافا سيلفا” في تشكيلة بنفيكا عند الدقيقة 74 تغير كل شيء، فقد تمكن من تسجيل هدف التقدم بعد ست دقائق فقط بتصويبة جميلة بباطن القدم بعد تلقيه تمريرة داخل منطقة الجزاء من فينسيوس الذي تغلب على المدافع الفرنسي جيريمي ماتيو بتمرير الكرة من بين قدميه.

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وأضاف رافا سيلفا الهدف الثاني في الدقيقة 99 بعدما احتسب الحكم 10 دقائق وقت بدل من ضائع بسبب إلقاء الجمهور للشماريخ وتوقف اللعب مطلع الشوط الثاني-.

وجاء الهدف الثاني بعد هفوة قاتلة من قلب دفاع سبورتينج لشبونة “تياجو إيلوري”، لاعب ليفربول السابق، حين شتت كرة طولية على حدود منطقة الجزاء بشكل سيء بوضعها بالرأس أمام البديل “سيفيروفيتش” الذي مررها على الفور نحو رافا سيلفا الذي تسلم ووضعها بوجه القدم بشكل جميل على يمين حارس مرمى سبورتينج.

أهداف سبورتينج لشبونة وبنفيكا

هدف بنفيكا الأول

هدف بنفيكا الثاني