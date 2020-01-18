خيتافي يقسو على ليغانيس ويصبح خامساً مؤقتاً



افتتح خيتافي الأسبوع العشرين من مسابقة الدوري الإسباني بأفضل طريقة ممكنة عقب انتصاره يوم الجمعة على ليغانيس بثلاثية دون رد.



وتناوب على ثلاثية خيتافي كلّ من الأوروغوياني كابريرا والكاميروني نيوم وماتا (12 و21 و33) علماً أن الخاسر فقد خدمات روبين بيريز إثر تلقيه الإنذار الأصفر الثاني وطرده في الدقيقة التسعين.



وصالح خيتافي جماهيره سريعاً إثر تلقيه هزيمتين توالياً في الليغا أمام فياريال وريال مدريد في الوقت الذي تلقى به ليغانيس خسارته الأولى منذ بداية ديسمبر الفائت عندما خسر من إشبيلية بهدف دون رد.



وصعد خيتافي للمركز الخامس مؤقتاً بعدما رفع رصيده إلى 33 نقطة بينما ازداد وضع ليغانيس تعقيداً مع توقف رصيده عند 14 نقطة في المركز التاسع عشر.

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