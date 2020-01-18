رياضة | موعد مباراة توتنهام وواتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة توتنهام ضد واتفورد بث مباشر beIN SPORTS

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة توتنهام وواتفورد اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة توتنهام ضد واتفورد بث مباشر beIN SPORTS والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365



تفتتح الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " اليوم السبت حيث يستضيف نادي واتفورد علي ارضه ووسط جماهيره نظيره نادي توتنهام هوتسبير علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد.

ومن المقرر أن تقام المباراة بين نادي واتفورد أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد في تمام الساعة الثانية والنصف عصرا بتوقيت القاهرة و الثالثة والنصف عصرا بتوقيت مكه المكرمة و الرابعة والنصف عصرا بتوقيت الإمارات العربية المتحدة والثانية عشر والنصف بالتوقيت العالمي جرينتش.

وتذاع المباراة بين نادي نادي واتفورد أمام نظيره نادي توتنهام هوتسبير اليوم السبت ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الانجليزي الممتاز " بريميرليج " علي ملعب فيكارج رود الدولي بمدينة واتفورد علي قناة بس أن سبورت 2 المشفرة المالكية لحقوق بث بطولة الدوري الانجليزي الممتاز في الشرق الأوسط وشمال إفريقيا بتعليق المعلق الشهير علي الحدي.