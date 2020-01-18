رياضة | موعد مباراة الأهلي والوحدة اليوم السبت في كأس خادم الحرمين الشريفين| مشاهدة مباراة الوحدة ضد الأهلي بث مباشر ALAHLI KSA

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يقابل أهلي جدة نظيره الوحدة، غدًا السبت الموافق الثامن عشر من شهر يناير الجاري، ضمن منافسات دور ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين.

موعد مباراة الأهلي والوحدة وتنطلق المباراة بين الأهلي والوحدة عند الساعة السادسة إلا ثلث بتوقيت مصر، والسابعة إلا ثلث بتوقيت السعودية، والرابعة إلا ثلث بتوقيت جرينتش.

ويحتضن المباراة ملعب مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية في الشرائع. Advertisements

جدير بالذكر أن الأهلي تأهل إلى دور ربع نهائي كأس الملك، بعد أن تمكن من تخطي الفيحاء بهدف دون رد.

بينما صعد فريق الوحدة إلى هذا الدور بعد أن تمكن من إزاحة الرائد بركلات الترجيح بنتيجة 4-3، في دور الـ16 من منافسات كأس الملك.