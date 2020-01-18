رياضة | عبدالله السعيد: جددت تعاقدي مع بيراميدز في لحظات ولم أطلب العودة للأهلي

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عبدالله السعيد: جددت تعاقدي مع بيراميدز في لحظات ولم أطلب العودة للأهلي والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أكد عبدالله السعيد لاعب نادي بيراميدز، أن تواجد أسمع في قائمة نادي المائة هو انجاز كبير استغرق العديد من السنوات في مشواره في الدوري المصري .

وقال عبد الله السعيد في تصريحات تلفزيونية على قناة mbc: جددت تعاقدي مع فريق بيراميدز لمدة ثلاث سنوات بسبب ارتياحي في التعامل في هذا النادي الذي يمتلك كافة الامكانيات التي تساعد على تطور المستوى لاي لاعب كرة.

وأضاف: لم أطلب العودة للنادي الأهلي مباشرة أو عن طريق وسطاء وتجديد تعاقدي مع بيراميدز لم يستغرق وقت طول وذلك دليل على التفاهم الكبير بيني وبين الادارة التي تتعامل باحترافية كبيرة.