رياضة | موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي بث مباشر chelsea vs newcastle

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي بث مباشر chelsea vs newcastle والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365
السبت 18/يناير/2020 - 01:44 ص
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موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء
وستلعب مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانت جيمس بارك.
القنوات الناقلة لمباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
وستذاع مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز على قناة " BEIN SPORTS HD 2" بتعليق يوسف سيف.
تشكيل تشيلسي المتوقع لمواجهة نيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز
حراسة المرمى: كيبا
الدفاع: رييس جاميس – أندرياس كريستينسن – روديجر – أزبيليكويتا.
الوسط: نجولو كانتي – جورجينهو – ماسون مونت.
الهجوم: ويليان – تامي إبراهام – هودسون أودوي.
ترتيب الفريقين في الدوري الإنجليزي الممتاز
ويتواجد نادي تشيلسي في المركز الرابع من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 39 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها البلوز حتى الآن في بطولة الدوري.
بينما يتواجد نادي نيوكاسل يونايتد في المركز الثالث عشر من جدول ترتيب بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز برصيد 26 نقطة من أصل 22 مباراة خاضها حتى الآن.
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