رياضة | موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة نيوكاسل ضد تشيلسي بث مباشر chelsea vs newcastle

يستعد نادي تشيلسي الإنجليزي لمواجهة نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم السبت 18 يناير ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرين

من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة تشيلسي ونيوكاسل اليوم في الدوري الإنجليزي الممتاز وملعب اللقاء

وستلعب مباراة نادي تشيلسي ضد نظيره نادي نيوكاسل يونايتد اليوم في بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز في تمام الساعة السابعة ونصف مساءا بتوقيت القاهرة وفي تمام الساعة الثامنة ونصف مساءا بتوقيت السعودية على ملعب سانت جيمس بارك.