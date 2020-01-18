رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بالاس بث مباشر Man City

يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال بالاس اليوم السبت 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس :- Advertisements وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وكريستال بالاس :- وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس الرياضية في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.