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رياضة | موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الدوري الإنجليزي الممتاز| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بالاس بث مباشر Man City

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كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس اليوم السبت في الممتاز| مشاهدة مباراة مانشستر سيتي ضد بالاس بث مباشر Man City والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

السبت 18/يناير/2020 - 01:42 ص

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السيتي وكريستيال بالاس

السيتي وكريستيال بالاس

أحمد عصام

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يستضيف فريق مانشستر سيتي نظيره فريق كريستال بالاس اليوم السبت 18 يناير في المباراة التي ستجمع بين الفريقين على ملعب الاتحاد ضمن منافسات الجولة الثالثة والعشرون من بطولة الدوري الإنجليزي الممتاز.

موعد مباراة مانشستر سيتي ضد كريستال بالاس :-

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وسوف تقام المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس في الساعة الخامسة مساءً بتوقيت القاهرة، بينما ستقام المباراة في الساعة السادسة مساءً بتوقيت مكة المكرمة، وفي الساعة السابعة مساءً بتوقيت دولة الإمارات العربية، وفي الساعة الرابعة مساءً بتوقيت دولة المغرب العربي.

القنوات الناقلة لمباراة مان سيتي وكريستال بالاس :-

وكانت قد نجحت مجموعة قنوات بين سبورتس في الحصول على البث الحصري لجميع مباريات الدوري الإنجليزي الممتاز، حيث ستذاع المباراة بين فريق مانشستر سيتي وفريق كريستال بالاس عبر قناة بين سبورتس الرياضية 2 HD.

ترتيب مانشستر سيتي قبل مواجهة كريستال بالاس :-

ويحتل فريق مانشستر سيتي في المركز الثاني بجدول ترتيب الدوري الانجليزي الممتاز برصيد 47 نقطة، بينما يحل فريق كريستال بالاس في المركز التاسع برصيد 29 نقطة.

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