رياضة | عاجل.. عبدالله السعيد يجدد تعاقده مع بيراميدز 3 سنوات

كتب هاني نصر العربي - انت الان تقراء خبر عاجل.. عبدالله السعيد يجدد تعاقده مع بيراميدز 3 سنوات والان مع التفاصيل الكاملة فقط على الخليج 365

أتم نادي بيراميدز لكرة القدم إجراءات تجديد تعاقده مع لاعب وسط الفريق الأول عبدالله السعيد لمدة ثلاث مواسم بداية من الموسم القادم .

وينتهي تعاقد السعيد مع بيراميدز بنهاية الموسم الجاري، علما بأنه تلقي عددا من العروض من بينها الزمالك.

يذكر أن السعيد 34 عاما انضم ل بيراميدز في يناير الماضي بعد تجربة غير ناجحة مع فريق أهلي جدة السعودي، حيث يعد من عناصر الخبرة في صفوف الفريق.

ويحتل بيراميدز المركز الخامس في ترتيب الدوري المصري حاليا برصيد 16 نقطة من 11 مباراة.