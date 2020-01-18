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عدن - ياسمين عبد الله التهامي - خيتافي يقهر ليجانيس بثلاثية في انطلاق الدور الثاني للدوري الإسباني
السبت 18 يناير 2020
متابعات_الخليج 365
حقق فريق خيتافى، فوزا عريضا على مضيفه فريق ليجانيس، بثلاثية نظيفة، فى المباراة التى جمعت الفريقين مساء الجمعة، على ملعب "البلدى دى بوتاركى"، فى انطلاق منافسات الدور الثانى من الدوري الإسباني، ضمن منافسات الجولة الـ20 من الليجا.
سجل فريق خيتافى، الأهداف الثلاثة فى الشوط الأول، عن طريق لياندرو كابريرا، الان نيوم وخايمى ماتا، فى الدقائق 12، 21 و 33 من زمن المباراة.
بهذا الفوز رفع خيتافى رصيده للنقطة 33 فى المركز الخامس، بينما توقف رصيد ليجانيس، الذى يقوده مدرب منتخب مصر السابق المكسيكى خافيير أجيرى، عند 14 نقطة فى المركز التاسع عشر، بينما يتقاسم برشلونة وريال مدريد صدارة الدوري الإسباني، برصيد 40 نقطة.
وتستكمل مباريات الجولة الـ20 من الليجا، اليوم السبت، بإقامة 4 مباريات، أبرزهم مواجهتى ريال مدريد مع إشبيلية وإيبار يستضيف أتلتيكو مدريد.
وتختتم الجولة غدا الأحد، بخمس مباريات، أهمهم لقاء برشلونة مع غرناطة وريال مايوركا مع فالنسيا.
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