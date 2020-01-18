شكرا لقرائتكم عبد الشافى يقود الجبهة اليسرى للزمالك أمام المصرى ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يعود محمد عبد الشافى، الظهير الأيسر للزمالك، لقيادة الجبهة اليسرى للفريق فى مباراته أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها فى السابعة والنصف من مساء يوم الإثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، وذلك بعد تأكد غياب عبدالله جمعة، الظهير الأيسر للفريق عن الأبيض فى مواجهة نظيره البورسعيدى.

ويغيب عبد الله جمعة عن الزمالك أمام المصرى، بسبب معاناته من الإصابة فى العضلة الخلفية والتى تعرض لها خلال مشاركته مع الأبيض فى مباراته الأخيرة أمام الجونة، والتى فاز فيها الأبيض بهدفين دون رد، فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشر من مسابقة الدورى الممتاز، والتى أقيمت مساء الأربعاء الماضى، على ملعب النادى الساحلى، لذا سيعود عبدالشافى لقيادة الجبهة اليسرى للأبيض أمام المصرى بعد غيابه عن المشاركة فى المباراة الماضية أمام الجونة.

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وتغلب الزمالك مؤخرا على الجونة، بهدفين دون رد، فى المباراة التى جمعت الفريقين فى إطار منافسات الجولة الثالثة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز باستاد النادى الساحلى، وحقق خلالها الأبيض الفوز بهدفين دون رد، ورفع الزمالك رصيده إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالها الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى، والمقرر إقامتها يوم الاثنين المقبل واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية أمس الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أول أمس عقب الفوز على الجونة، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة وانتظم فى التدريبات، عبد الشافى وتغيب عبد الله جمعة للراحة.