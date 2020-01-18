رسميًا.. أشلى يونج ينضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالى 6 أشهر

عدن - ياسمين عبد الله التهامي - رسميا.. أشلى يونج ينضم لصفوف إنتر ميلان الإيطالى 6 أشهر

السبت 18 يناير 2020

متابعات_الخليج 365

أعلن نادى إنتر ميلان الإيطالى التعاقد مع الإنجليزى أشلى يونج، قائد مانشستر يونايتد لمدة 6 أشهر حتى يونيو 2020 مع إمكانية التجديد بعد اتفاق الطرفين، وحضر اللاعب إلى مدينة ميلانو للخضوع للكشف الطبى تمهيدا للتعاقد مع نادى إنتر ميلان بعدما غادر مران مانشستر يونايتد اليوم للسفر إلى إيطاليا.



وينتهى تعاقد يونج مع اليونايتد فى نهاية الموسم الحالي، والذى انضم إليه فى عام 2011، قادما من صفوف فريق أستون فيلا، إذ خاض مع الشياطين الحمر، 261 مباراة فى جميع المسابقات، سجل خلالهم 19 هدفا.

كشف الموقع الرسمى للنادى الإيطالى أن يونج أصبح لاعب فى صفوف إنتر ميلان بعد اجتيازه الكشف الطبى.

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أفادت شكبة " سكاى سبورت" إن اللاعب البالغ من العمر 34 عامًا وصل ميلانو اليوم لإجراء فحص طبى فى تمام الساعة 11 بتوقيت إيطاليا (12 بتوقيت القاهرة) بعدما أتم الإنتر اتفاقه مع مانشستر يونايتد على ضم اللاعب مقابل 1.5 مليون يورو، وتم الاتفاق أيضًا مع يونج على بنود عقده مع الإنتر وانتهت بنجاح الأسبوع الماضي.

ووفقًا لصحيفة ذا صن، فإن اللاعب الإنجليزى المخضرم بدا عليه علامات الإحباط بسبب تأخر انتقاله إلى الإنتر وخرج من مران اليوم الذى يستعد فيه فريقه لمواجهة صعبة ضد ليفربول الأحد المقبل فى أنفيلد بالدورى الإنجليزي.

وقرر أولى جونار سولشاير، المدير الفنى لمانشستر يونايتد، استبعاد يونج من قائمة مباراة نورويتش الأسبوع الماضى معللا ذلك بأن اللاعب تم استبعاده رسمياً بسبب لياقته البدنية، لكن الصحافة الإنجليزية أكدت وقتها أن ارتباط يونج بمانشستر يونايتد قد انتهى.

ويحتل إنتر ميلان، المركز الثانى بجدول ترتيب الدورى الإيطالي، برصيد 46 نقطة، خلف يوفنتوس، صاحب الصدارة برصيد 48 نقطة، بعد مرور 19 جولة.