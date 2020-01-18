شكرا لقرائتكم موعد مباراة إنبي ونادي مصر ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل موعد مباراة إنبي ونادي مصر

يستدرج انبى نظيره فريق اف سي مصر فى الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ملعب بتروسبورت ، ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري المصري، فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. ترتيب الفريقين

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. يحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

Advertisements

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. طولان يطالب لاعبيه بالفوز

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. طالب حلمى طولان المدير الفنى لإنبى لاعبيه بإستعادة نغمة الانتصارات عن طريق الابتعاد عن الاخطاء الدفاعية والتركيز على استغلال الفرص السهلة ،ويبدو التشكيل المتوقع لانبى أمام نادى مصر مكون من :"محمود جاد ، كريم فؤاد، إبراهيم يحيى، رامي صبري، علي فوزي ، محمد عرابي، محمد رزق ومحمد بسيوني ومحمود قاعود، محمد شريف ،أحمد علي".

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. البحث عن الفوز الثالث

موعد مباراة إنبي ونادي مصر.. فى المقابل يسعى عبد الناصر محمد المدير الفنى لنادى مصر لتحقيق الفوز الثالث للفريق هذا الموسم للتقدم فى سباق مراكز المسابقة ، ويبدو التشكيل المتوقع لنادى مصر أمام انبى مكون من : " عصام ثروت ، علاء عطا، محمود شبانة، طه عادل، شريف أشرف عقيلة ، محمود توبة، أحمد يوسف، محمود إسماعيل رامبو، محمد جمال تريكة، أحمد محمد الشيخ ، مصطفي سلطان ".