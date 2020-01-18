شكرا لقرائتكم إنطلاق منافسات نهائى بطولة جى بى مورجان للإسكواش ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل تنطلق في الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور النهائي ببطولة جي بي مورجان للاسكواش المقامة حاليا في مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل مصر في هذا الدور محمد الشوربجي وطارق مؤمن في منافسات الرجال، لتضمن مصر اللقب في نهائي مصري خالص.

ويواجه طارق مؤمن لاعب الجزيرة، المصنف الثالث عالمياً وبطل العالم، مواطنه محمد الشوربجي المصنف الثاني عالمياً في المباراة النهائية.

وكانت مصر قد هيمنت على نصف النهائي بالكامل في منافسات الرجال بتأهل كريم عبد الجواد ومحمد الشوربجي بالإضافة إلى علي فرج المصنف الأول عالميا وطارق مؤمن المصنف الثالث وبطل العالم.

وتأهل طارق مؤمن إلى المباراة النهائية بعد التغلب على المصنف الأول عالمياً علي فرج لاعب وادي دجلة، فيما تأهل محمد الشوربجي بعد تغلبه على كريم عبد الجواد لاعب الأهلي والمصنف الرابع عالمياً.

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وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت في منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلي المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائي على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هاني.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للاسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومشنذ انطلاق الموسم الجاري في سبتمبر الماضي هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجي ونور الطيب بأول بطولة وهي الصين المفتوحة وكما توج الشوربجي ورنيم الوليلي ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز علي فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتي مصر الدولية التي أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربيني بطولة العالم للمرة الثانية على التوالي والرابعة في تاريخها، وأخيرا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.