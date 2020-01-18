شكرا لقرائتكم أقربهم صلاح أمين.. المرشحون لدخول نادي المائة بعد عبد الله السعيد ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل دخل عبد الله السعيد نادي المائه بعدما أحتسب له الحكم إبراهيم نور الدين هدف بيراميدز في الاتحاد السكندري بأسمه، في تعادل الفريقين بنتيجة 1/ 1 بالأمس ضمن الأسبوع الثالث عشر بالدوري المصري.
و جائت أهداف عبد الله السعيد الـ100 كالتالي: 36 مع الإسماعيلي، 50 مع الأهلي، 14، مع بيراميدز، و يعد اللاعب هو تاسع اللاعبين الذين يسجلون 100 هدف أو أكثر بالدوري المصري بعد كلا من " حسن الشاذلي، حسام حسن، مصطفى رياض، السيد الضظوي، محمود الخطيب، أحمد الكأس، محمد أبو تريكة، جمال عبد الحميد".
و نستعرض معكم أقرب اللاعبين لدخول نادئ المائه بعد عبد الله السعيد:ـ
1- صلاح أمين لاعب مصر المقاصة: 70 هدف
2- جون أنطوي لاعب بيراميدز: 69 هدف
3- حسام باولو لاعب طلائع الجيش: 63 هدف
4-وليد سليمان لاعب الأهلي: 58 هدف
5- أحمد حسن مكي لاعب الجونة: 56 هدف
6- خالد قمر لاعب الاتحاد: 56 هدف
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