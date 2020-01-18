شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل
جدة - عمرو شويل
وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "الآن أنا في حيل من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".
وتابع: "إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.
كانت هذه تفاصيل خبر أحمد شوبير يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس لهذا اليوم نرجوا بأن نكون قد وفقنا بإعطائك التفاصيل والمعلومات الكامله ولمتابعة جميع أخبارنا يمكنك الإشتراك في نظام التنبيهات او في احد أنظمتنا المختلفة لتزويدك بكل ما هو جديد.
كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على سوبر كورة وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.