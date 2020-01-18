شكرا لقرائتكم أحمد شوبير يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على مقعد الرئيس ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية: "الآن أنا في حيل من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".

وتابع: "إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.