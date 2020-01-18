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جدة - عمرو شويل موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود



يحل حرس الحدود ضيفا على الإنتاج الحربى في الخامسة مساء اليوم السبت على ستاد السلام ضمن منافسات الجولة 14 من عمر الدوري المصري، فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريقين بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل الانتاج مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً.

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود .. ترتيب الفريقين



يحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

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موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود .. نصائح مختار



طالب مختار مختار المدير الفنى للإنتاج الحربى لاعبيه بإنهاء نغمة التعادلات والعودة للانتصارات لاسيما أمام منافس الليلة الذى يملك نفس الرصيد من النقاط والفوز عليه يساوى ستة نقاط ،ويبدو التشكيل المتوقع للإنتاج الحربى أمام الحدود مكون من : " عامر عامر ،أحمد شديد، محمود البدري، محمد بازوكا، أحمد مجدي ، محمد فييرا، محمود عادل، إبراهيم عبد الخالق ، مامادو نياس، باسم مرسي، موسى دياورا".

موعد مباراة الإنتاج الحربي وحرس الحدود .. المربع الذهبي يراود العشري



فيما يسعى طارق العشرى المدير الفنى لحرس الحدود لخطف النقاط الثلاث لإقتحام المربع الذهبى ،ويبدو التشكيل المتوقع لحرس الحدود أمام الانتاج مكون من : " أحمد السعدنى، حسن مجدى، خالد سامى، محمد عبد الفتاح، مصطفى زنارى، محمد أسامة، محمد شطا، مصطفى جمال، أحمد فتحى، أحمد شرويدة، وأنطونى لوكاسا".