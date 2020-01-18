شكرا لقرائتكم حسام عاشور: أتمنى لا يطالبنى أحد بالإعتزال.. وأمامى الكثير من الأحلام مع الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل

وقال حسام عاشور في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس": "هناك أشخاص يتحدثون عن أنني سوف أنهي مسيرتي مع الكرة، لكن قرار اعتزالي بيدي ، وأطالب الجميع بالتوقف عن الحديث في هذا الشأن، أمامي الكثير من الأشياء أبحث عن تحقيقها مع الأهلي والعديد من البطولات أتمنى الفوز بها".

اطمأن الجهاز الفني للفريق الأول لكرة القدم بالنادي الأهلى بقيادة فايلر، على جاهزية حسام عاشور، لاعب وسط الفريق، بعد تعافيه من آلام في العضلة الضامة التى تسببت فى غيابه عن مباراة طنطا الأخيرة فى بطولة الدوري الممتاز وحرص سيد عبدالحفيظ، مدير الكرة بالنادي على الحديث مع كابتن الفريق؛ للتعرف على حالته والتأكد من جاهزيته للمرحلة المقبلة مع بداية تحضيرات الأهلي لمواجهة المقاولون.

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وأعلن عاشور، جاهزيته من خلال مشاركته في المران البدني وتدريبات الكرة، بعد الإصابة الخفيفة التى أبعدته عن التواجد في مباراة طنطا التى انتهت بفوز الأهلي بخمسة أهداف دون رد، وتربعه على قمة الدورى برصيد 33 نقطة من الفوز بالعلامة الكاملة فى 11 مباراة.

ويختتم الفريق استعداده اليوم ، السبت، لمواجهة المقاولون العرب المقرر إقامتها مساء الأحد المقبل فى الأسبوع الـ14 من بطولة الدورى الممتاز، وعقب نهاية المران يعلن رينيه فايلر المدير الفنى، قائمة الفريق التى تدخل معسكرا مغلقا؛ للمبيت بأحد الفنادق؛ استعدادا لمواجهة الأحد.

وكان فايلر قد قرر إقامة مران الفريق بدون راحة بعد انتهاء مواجهة طنطا؛ بسبب ضيق الوقت، وخاض الفريق مرانه ظهر أمس، واشتمل على مران بدني وتقسيمة للمجموعة التى لم تشارك فى مباراة طنطا، فيما خاضت المجموعة الأساسية مرانا استشفائيا؛ للتخلص من الإجهاد العضلى.

وينتهي تعاقد حسام عاشور صاحب الـ33 عامًا مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، ولعب حسام عاشور خلال الموسم الحالي كبديل فقط، حيث لعب 4 مباريات في الدوري ودوري أبطال إفريقيا.