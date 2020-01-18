شكرا لقرائتكم إنبي يقترب من استعارة حسين السيد من الأهلي ونؤكد لكم باننا نسعى دائما لارضائكم والان مع التفاصيل

جدة - عمرو شويل يبحث مسئولو الأهلي عن عرض سعودي لاعارة حسين السيد ظهير ايسر الفريق، بعد موافقة السويسري رينيه فايلر المدير الفني للفريق على رحيلة، عقب خروجه بشكل كامل من الحسابات الفنية.

ولا يشارك حسين السيد مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية في ظل اعتماد المدرب السويسري علي التونسي علي معلول بشكل اساسي.

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كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، قد عقد جلسة مع الثنائى حسين السيد وصالح جمعة لاعبا الفريق الأحمر من أجل حسم موقفهما النهائى سواء بالإستمرار مع الفريق أو إعارتهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.

ويسعى الأهلى لحسم ملف المعارين خلال الساعات المقبلة بعدما تلقى صالح جمعة وحسين السيد أكثر من عرض من أندية داخلية وخارجية للرحيل عن المارد الأحمر.

كما اقترب جيرالدو من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادجى لتدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.

كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تحدث عن اختلاف أداء الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مسابقة الدوري عنه فى دورى أبطل إفريقيا.