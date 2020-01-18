خيتافي يصعد إلى المركز الخامس مؤقتا في الليغا









اسماء السيد - صعد خيتافي الى المركز الخامس موقتا بفوزه الكبير خارج ملعبه على ليغانيس 3-صفر الجمعة في افتتاح المرحلة العشرين من الدوري الإسباني لكرة القدم.

وبعد خسارتين في الدوري أمام فياريال (صفر-1) وريال مدريد (صفر-3) وخروج من الدور الثاني لمسابقة الكأس على يد بادالونا من الدرجة الثالثة (صفر-2)، أفاد خيتافي من تواضع مستوى ضيفه ليغانيس، القابع في المركز التاسع عشر قبل الأخير، ليحققه فوزه التاسع هذا الموسم.

وحسم خيتافي اللقاء في الشوط الأول بتسجيله الأهداف الثلاثة عبر الأوروغوياني لياندرو كابريرا (12) والكاميروني ألن نيوم (21) وخايمي ماتا (33)، رافعا رصيده الى 33 نقطة في المركز الخامس موقتا على حساب سوسييداد وفالنسيا اللذين يلتقيان الأحد ريال بيتيس وريال مايوركا على التوالي.

ملخص المباراة: