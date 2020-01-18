الاتحاد الآسيوي يلزم الأندية الإيرانية باللعب على أرض محايدة

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أعلن الاتحاد الإيراني لكرة القدم أن الاتحاد الآسيوي فرض على أنديته خوض مبارياتها المقررة على ملاعبها ضمن مسابقة دوري أبطال آسيا على أرض محايدة، دون أن يكشف الأسباب.

وجاء في بيان نشر على موقع الاتحاد الإيراني أن "الاتحاد تلقى خطابا اليوم من الاتحاد الآسيوي لكرة القدم... يعلن فيه عن إقامة مباريات دوري أبطال آسيا التي من المقرر أن تستضيفها الأندية الإيرانية، في بلدان محايدة".

واضاف ان اجتماعا استثنائيا تم على الفور لمعالجة الموقف وسيتم استشارة مدراء الاندية الاربعة التي تمثل ايران في البطولة يوم السبت، في إشارة الى فرق برسيبوليس وسيباهان (يشاركان مباشرة في دور المجموعات) وإستقلال طهران وشهر خودرو (يشاركان اعتبارا من الدور التمهيدي الثاني).

وأفاد الاتحاد أنه "سيتم الإعلان عن الموقف النهائي للأندية الإيرانية والاتحاد في الأيام التالية"، دون أن يوضح السبب الذي يقف خلف قرار حظر اقامة مباريات دوري الأبطال في الأراضي الإيرانية.

ولم يوضح الاتحاد الإيراني في بيانه أسباب هذه الخطوة، كما ان الاتحاد الآسيوي لم يعلن عنها بشكل رسمي، لكن الجمهورية الإسلامية ومنطقة الخليج شهدتا توترا سياسيا وعسكريا في الأيام الماضية بعد مقتل قائد فيلق القدس في الحرس الثوري الإيراني الجنرال قاسم سليماني في الثالث من الشهر الحالي بضربة جوية أميركية قرب مطار بغداد.

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وردت إيران في الثامن منه بإطلاق صواريخ باليستية استهدفت قاعدتين عسكريتين في غرب العراق وشماله يتواجد فيهما جنود أميركيون. وفي اليوم نفسه، أسقطت إيران "عن طريق الخطأ" بواسطة صاروخ طائرة بوينغ تابعة للخطوط الجوية الأوكرانية بعيد إقلاعها من طهران.

وأدت كارثة الطائرة إلى مقتل 176 شخصاً هم جميع من كانوا على متنها، ومعظمهم إيرانيون وكنديون.

وشدد متحدث باسم الاتحاد أن إيران مستعدة تماما لاستضافة الفرق الأجنبية وأكدت أمن المباريات للاتحاد الآسيوي، داعيا الأخير الى الوقوف ضد أي اتهامات تفيد بخلاف ذلك.

وقال أمير مهدي علاوي على موقع الاتحاد "إيران لديها الاستعداد الكامل لاستضافة فرق وأثبتت ذلك مرارا وتكرارا في السنوات الأخيرة"، وأن "وزير الرياضة أعطى الاتحاد الآسيوي الضمانات الأمنية اللازمة في ما يتعلق بالاستضافة (الفرق)".