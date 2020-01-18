إنتر يتعاقد مع آشلي يونغ من يونايتد على سبيل الإعارة









اسماء السيد - أعلن نادي انتر ميلان الايطالي الجمعة التعاقد مع المدافع الانكليزي آشلي يونغ من مانشستر يونايتد في عقد لستة أشهر حتى نهاية الموسم، مع إمكانية تمديده لموسم اضافي.

وجاء في بيان على موقع النادي "بات آشلي يونغ لاعبا في انتر رسميا ووقع على عقد لغاية 30 حزيران/يونيو 2020 مع خيار تمديده لموسم اضافي".

خضع يونغ (34 عاما) للفحص الطبي في ميلانو قبل التوقيع على عقد قدرته التقارير الصحافية بمليون ونصف مليون يورو (مليون وست مئة الف دولار) اضافة لمكافآت.

وقال يونغ الذي سيحمل القميص رقم 15 مع فريقه الجديد "اليوم كان جميلا، شكرا للجميع لهذا الترحيب. إنه شعور رائع أشبه بكونك عضوا من عائلة. رسالتي للجماهير أننا سنفوز مجددا وهذا ما جئت لأجله".

أمضى الانكليزي ثمانية مواسم ونصف مع "الشياطين" الحمر منذ قدومه من أستون فيلا عام 2011، حقق خلالها لقب الدوري عام 2013، كأس انكلترا عام 2016، كأس الرابطة والدوري الاوروبي "يوروبا ليغ" عام 2017.

ووجه رسالة الى يونايتد عبر حسابه الخاص على تويتر "لقد منحتموني فرصة اللعب مع أساطير، الفوز بالالقاب والعمل مع أفضل مدرب في التاريخ (في اشارة الى الاسكتلندي السير أليكس فيرغوسون) ولأكون قائدا لكم".

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وتوجه الى الجماهير قائلا "شكرا لدعمكم خلال الاوقات الجيدة والسيئة، أغادركم وأنا واحد منكم وأراكم مجددا في المدرجات".

خاض يونغ 261 مباراة مع يونايتد سجل خلالها 19 هدفا، وحمل شارة القيادة هذا الموسم الا انه شارك اساسيا في عشر مباريات فقط في الدوري.

ويغادر الدولي الانكليزي الذي خاض 39 مباراة مع منتخب "الاسود الثلاثة"، فريقه الذي يحتل المركز الخامس في الـ"بريميرليغ" بفارق 27 نقطة عن غريمه اللدود ليفربول المتصدر قبل مواجهتهما في قمة المرحلة 23 الاحد.

وسبق لإنتر أن ضم البلجيكي روميلو لوكاكو من يونايتد أيضا خلال الصيف اضافة الى التشيلي أليكسيس سانشيس على سبيل الاعارة.

ويحتل فريق المدرب أنطونيو كونتي المركز الثاني في "سيري أ" بفارق نقطتين عن يوفنتوس المتصدر وحامل اللقب في المواسم الثمانية الماضية.

وبات يونغ ثالث انكليزي فقط يحمل ألوان انتر بعد المهاجم غيري هيتشنز الذي فاز بقلب الدوري عام 1963، ولاعب خط الوسط بول اينس الذي لعب موسمين بين عامي 1995 و1997.