شكرا لقرائتكم خبر عن المصرى يعسكر مبكرا استعدادا لمواجهة الزمالك بالدورى والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يدخل فريق المصرى البورسعيدى معسكر مبكر بداية من اليوم، السبت، استعدادا لمواجهة الزمالك يوم الإثنين المقبل فى الجولة الرابعة عشر لمسابقة الدوري العام باستاد السويس فى مواجهة صعبة لأبناء المدينة الساحلية بعد سلسلة من النتائج السلبية وكان أخرها التعادل أمام أسوان بهدفين لمثليهما فى الجولة الأخيرة للدورى وهو ما جعل الفريق بالمركز الحادى عشر .

ويسعى إيهاب جلال المدير الفنى للمصرى إلى تجهيز اللاعبين نفسيا قبل تلك المواجهة الصعبة خاصة وأنه يعلم غضب الجماهير من تراجع النتائج .

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من ناحية أخرى يعود الفلسطينى محمود وادى مهاجم الفريق إلى القائمة الأساسية بعد تعافيه من الإصابة التى ألمت به وأبعدته عن المباراة الأخيرة أمام أسوان فى ظل الحاجة الماسة إليه بجانب النيجيرى اوستن اموتو فى ظل المستوى الجيد الذى يظهر به اللاعب مؤخرا وإحرازه للعديد من الأهداف ، كما يعود أحمد مسعود لحراسة عرين المصرى بعدما فضل إيهاب جلال إراحته فى لقاء أسوان فى إطار سياسة التدوير التى يتبعها المدير الفنى نظرا لضغط المباريات سواء المحلية أو الأفريقية .

على صعيد أخر انتهت أزمة قيد الفريق خلال الميركاتو الشتوى الحالى بعد انتهاء ازمة الإيفوارى الشيخ موكورو مع ناديه السابق الهلال السودانى وأصبح من حق المصرى التعاقد مع أى لاعب وقيده فى سجلات اتحاد الكرة خاصة وأن اللاعب صاحب الأزمة شارك فى لقاء أسوان .

على صعيد مختلف لوح ايزى ايميكا بالرحيل عن صفوف الفريق نظرا لعدم حصوله على مستحقاته المالية وعدم مشاركته بشكل أساسى إلا أن هناك جلسة ستجمع اللاعب بمجلس إدارة النادى لبحث طرق تسديد جزء من مستحقاته خلال الفترة المقبلة فى ظل الحاجة لجهوده خاصة وأنه مقيد أفريقيا بالإضافة لصعوبة التعاقد مع لاعب أفريقى أخر خلال الفترة الحالية .