شكرا لقرائتكم خبر عن صالح جمعة يتهم فايلر بتعمد تجميده: "نفسيتى تعبت وهحدد مصيرى بكرة" والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أبدى صالح جمعة، لاعب النادي الأهلي حزنه من معاملته بشكل سيئ وغير مبرر من قبل السويسري رينيه فايلر، المدير الفني للفريق الأحمر.

وقال صالح جمعة في تصريحات صحفية: "يتم معاملتي بشكل سيئ من قبل فايلر، ويقوم دائما باستبعادي من القائمة ومن التقسيمة في التدريبات ولا أعلم السبب".

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وعن غيابه من التدريبات، تابع لاعب وسط الأهلي: "حالتي النفسية سيئة للغاية وغير قادر حتى على حضور التدريبات، وقمت بإغلاق الهاتف لمدة طويلة بسبب حالة الحزن الكبيرة التي اعاني منها".

وأوضح صالح جمعة: "بعد تغريمي ومواصلة مهاجمتي سأحضر اليوم لمعرفة طلبات الجهاز الفني، وسأعقد جلسة مع كابتن سيد عبد الحفيظ لمعرفة مصيري غدا ولن أؤجل الموقف نهائيا".