شكرا لقرائتكم خبر عن كهربا يتحول لـ "مصفف شعر" و أمح الدولي أول زبون والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - نشر أمح الدولي، مشجع النادي الأهلي الشهير، فيديو له، وهو يقوم بتصفيف شعره، داخل احدى صالونات التصفيف، بصحبه النجم محمود كهربا، لاعب النادي الاهلي، ويظهر في الفيديو الاخير وهو يقوم بتصفيف شعر الأول، في مشهد ساخر، حظى على اعجاب الكثير من متابعينه عبر انستجرام.

وكان قد شارك كل من هاشتاج "كهربا" و"الفولت العالى" قائمة الأكثر تداولا على تويتر، وقال أمير: "شوفتوا كهربا عمل إيه يا ولاد عمل ايه يعنى بيقولك ده صفقة فاشلة أم نازل جيب هدفين وعمل اسيست الفولت العالى"، وكتبت آخر: "كهربا الفولت العالى.. أوعى الأهلى يا عم الحاج.. محتاجين نظبط بس فى أفريقيا إن شاء الله"، أضاف هيثم الوكيل: "أخيرا الفولت العالى نور أوى وبزيادة مبروك كهرباء ومزيد من الأهداف يارب".



كهربا وامح الدولي

وواصل فريق النادي الأهلي مسلسل "اللاهزيمة" في بطولة بطولة الدوري بعدما حقق الفوز الحادى عشر على التوالى بإسقاط طنطا بخماسية نظيفة خلال المباراة التى جمعتهما مساء الأربعاء، باستاد القاهرة في الجولة الـ13 للدورى وتألق كهربا فى اللقاء بعدما سجل هدفين وصنع هدف ليؤكد أنه صفقة رابحة للأهلى.

سجل خماسية الأهلي، حسين الشحات وكهربا "هدفين" وأحمد الشيخ ومروان محسن ليرفع الاهلي رصيده إلى 33 نقطة ويحافظ على سجله الرائع محلياً بالفوز فى 11 مباراة دون تعادل أو هزيمة ويؤمن المارد الأحمر قمة الدوري فيما يتوقف رصيد طنطا عند 10 نقاط ويستمر في المركز السادس عشر.