شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أعلن الإعلامي أحمد شوبير، عن خوضه انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس ، مشيرًا إلى أنه كان أخذ عهدًا على نفسه بعدم الترشح حال نزول هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق على مقعد الرئاسة في الانتخابات المقبلة.

وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية،: "الآن أنا في حيل من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".

وأضاف شوبير : "إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.