شكرا لقرائتكم خبر عن أحمد شوبير يعلن خوض انتخابات اتحاد الكرة على منصب الرئيس والان مع تفاصيل الخبر
وقال شوبير في تصريحات تليفزيونية،: "الآن أنا في حيل من هذا العهد، ولن أدخل اتحاد الكرة إلا رئيسًا، خاصة بعد التجربة التي خضتها مع المجلس السابق كنائب للرئيس، لم أكن راضيًا عنها مطلقًا".
وأضاف شوبير : "إذا كان أبو ريدة قطر بحسب ما وصفه مجدي عبد الغني فأنا طيارة"، مشيرًا إلى أنه لن يغير موقفه حتى لو عادت العلاقات جيدة مع أبو ريدة سيكون ذلك في الإطار الودي فقط.
وتابع شوبير، إن هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة السابق، لم يحترم اسمه ولم يمنحه التقدير الكافي الذي يستحقه، مضيفاً "إن أبو ريدة لم يرشحه للعمل في أي لجنة بالاتحادين الأفريقي أو الدولي رغم أنه مسئول داخل اتحاد الكرة وهذا حقيه، ويملك الكفاءة في الإعلام أو إدارة الكرة".
وأكمل: "لقد عاتبت هاني أبو ريدة على تصرفاته بحقي، في إحدى المناسبات لكنه تعلل بأن المسألة لها دخل بالاتحاد العربي رغم أن الاتحاد العربي غير معترف به"، مشددا :" للأسف المسألة متعلقة بالصداقات والعلاقات وليس الكفاءة".
وتابع :" هناك 4 من أعضاء مجلس الإدارة السابق، كانوا يعملون ضدي في الانتخابات، هذا الأمر كان من ضمن أسباب تأخر إعلاني نائبًا للرئيس لمدة 38 يومًا بعد الانتخابات".
وأتم شوبير :" أنا على خلاف كبير مع هاني أبوريدة، رغم العلاقة الجيدة بيننا في فترات سابقة، لكن طريقة إدارته للاتحاد لم تكن جيدة، إنه لم يحترم إسمي رغم احترامي له".
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