نور الشربينى تواجه كاميل سيرم فى نهائى جى بى مورجان للإسكواش

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القاهرة - بواسطة محمد صلاح - تنطلق فى الساعات الأولى من صباح اليوم السبت، منافسات الدور النهائى ببطولة جى بى مورجان للإسكواش المقامة حاليا فى مدينة نيويورك بالولايات المتحدة الأمريكية، حيث يمثل مصر فى هذا الدور، نور الشربينى، لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالمياً لسيدات الإسكواش.

وتواجه نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية عالميا وبطلة العالم، منافستها الفرنسية المخضرمة كاميل سيرم، المصنفة الخامسة عالميا، فى رحلة الدفاع عن اللقب الذى تحمله البطلة المصرية من العام الماضى.

وكانت نور الشربينى قد تأهلت إلى المباراة النهائية بعد تغلبها فى مباراة الدور نصف النهائى على النيوزلاندية المخضرمة جويل كينج بنتيجة 3/1، فيما جاء تأهل كاميل سيرم على حساب المصرية نوران جوهر لاعبة وادى دجلة والمصنفة الثالثة عالمياً.

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وكانت البطولة قد شهدت مفاجآت فى منافسات السيدات بخروج رنيم الوليلى المصنفة الأولى عالميا من الدور ربع النهائى على يد الفرنسية كاميل سيرم المصنفة الخامسة عالميا، كما ودعت نور الطيب المصنفة الرابعة البطولة من دور ال 16 عقب خسارتها أمام سلمى هانى.

ويعد البطل المصرى على فرج المصنف الأول عالمياً هو حامل لقب البطولة عن النسخة الماضية، وتمكن لاعب وادى دجلة من الصعود إلى قمة التصنيف العالمى بعد التتويج بهذا اللقب للمرة الأولى فى تاريخه لينهى هيمنة محمد الشوربجى على القمة والتى استمرت لـ 40 شهراً متتالياً، فيما حصدت نور الشربينى لاعبة سبورتنج والمصنفة الثانية وبطلة العالم عالمياً لقب السيدات العام الماضى.

وتصنف بطولة جى بى مورجان بفئة البطولات البلاتينية وهى أكبر فئة فى تصنيف بطولات رابطة اللاعبين المحترفين للإسكواش PSA، حيث تبلغ القيمة المادية لمجموع جوائزها 195 ألف دولار للرجال ومثلها للسيدات.

ومنذ انطلاق الموسم الجارى فى سبتمبر الماضى هيمنت مصر على الألقاب الكبرى، حيث توج محمد الشوربجى ونور الطيب بأول بطولة وهى الصين المفتوحة وكما توج الشوربجى ورنيم الوليلى ببطولة سان فرانسيسكو، وفاز على فرج ببطولة أمريكا المفتوحة، ثم فاز كريم عبد الجواد ببطولتى مصر الدولية التى أقيمت تحت سفح الأهرامات وتشانل فاز، وحصدت نور الشربينى بطولة العالم للمرة الثانية على التوالى والرابعة فى تاريخها، وأخيرا توج طارق مؤمن ببطولة العالم الفردية ومع المنتخب.