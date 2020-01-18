شكرا لقرائتكم خبر عن موعد مباريات اليوم فى الدورى المصرى والقنوات الناقلة والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - مواعيد مباريات اليوم السبت الموافق 18 / 1 / 2020 فى الدورى المصرى الممتاز ، تقام خلالها مباراة انبى ونادى مصر على ستاد بتروسبورت ومباراة الانتاج الحربى وحرس الحدود على ستاد السلام ومباراة سموحة والاسماعيلى على ستاد المكس بالاسكندرية ضمن مواجهات افتتاحية الجولة الرابعة عشرة لمسابقة الدوري العام.

موعد مباراة انبى ونادى مصر

تقام مباراة انبى ونادى مصر فى تمام الثانية والنصف ظهر اليوم السبت على ستاد بتروسبورت فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق البترولى بعد تعادله مع المقاصة بهدف لكل فريق فيما خسر نادى مصر من المقاولون العرب بثلاثة أهداف مقابل هدف.

ويحتل إنبى التاسع بجدول ترتيب الدوري برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 5 وخسر 5 مباريات وسجل لاعبيه 14 هدفاً وتلقت شباكه 15 هدفاً فيما يحتل نادى مصر المركز الخامس عشر برصيد 11 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى مباراتين وتعادل فى 5 لقاءات وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 18 هدفاً.

موعد مباراة الانتاج الحربى وحرس الحدود

تقام مباراة الانتاج الحربى وحرس الحدود فى تمام الخامسة عصر اليوم السبت على ستاد السلام فى مواجهة متكافئة يدخلها الفريقين بعد التعادل فى الجولة الاخيرة للمسابقة حيث تعادل الانتاج مع وادى دجلة بهدف لكل فريق فيما تعادل الحرس مع سموحة سلبياً.

ويحتل الإنتاج الحربى المركز الثامن بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 لقاءات وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه نفس العدد من الاهداف فيما يحتل حرس الحدود المركز السادس برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 وتعادل فى 6 وخسر 3 لقاءات وسجل لاعبيه 11 هدفاً وتلقت شباكه 8 أهداف.

Advertisements

موعد مباراة سموحة والاسماعيلى

موعد مباراة سموحة والإسماعيلى فى تمام السابعة والنصف مساء اليوم السبت على ستاد المكس بالاسكندرية فى مواجهة صعبة للفريقين يدخلها الفريق السكندرى بعد التعادل السلبى مع حرس الحدود فى الجولة الماضية فيما فاز الدارويش على طلائع الجيش بهدفين مقابل هدف فى إطار مباريات نفس الجولة.

ويحتل سموحة المركز السابع بجدول ترتيب الدوري برصيد 18 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 4 لقاءات وتعادل فى 6 وخسر 3 مواجهات وسجل لاعبيه 15 هدفاً وتلقت شباكه 14 هدفاً فيما يحتل الاسماعيلى المركز العاشر برصيد 17 نقطة بعد أن لعب 13 مباراة فاز فى 5 لقاءات وتعادل فى مباراتين وخسر 6 مواجهات وسجل لاعبيه 9 اهداف وتلقت شباكه 13 هدفاً.

القنوات الناقلة لمباريات الدورى المصرى الممتاز

من المقرر أن تنقل قنوات تايم سبورت و أون سبورت مباريات الدورى المصرى الممتاز.