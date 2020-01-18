شكرا لقرائتكم خبر عن محمود علاء: الزمالك قادر على الفوز ببطولة أفريقيا.. والدورى لسه فى الملعب والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - أكد محمود علاء مدافع الزمالك على قدرة فريقه على تحقيق لقب دوري أبطال إفريقيا، مشيراً إلى أن الأبيض يسير بخطوات ثابتة فى دورى الأبطال وجميع اللاعبين لديها أمل كبير فى تحقيق البطولة لهذا الموسم.

وقال محمود علاء، فى تصريحاته لقناة "تايم سبورتس"، أن الزمالك عليه الفوز فى جميع المباريات المقبلة فى بطولة الدورى الممتاز من أجل المنافسة عليه، مؤكداً أن الدورى ما زال فى مرحلة مبكرة ونتمنى أن يكون لنا نصيب فى تحقيق بطولات خلال 2020.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري الممتاز برصيد 24 نقطة بفارق 9 نقاط عن الأهلي المتصدر الذي لعب مباراة أقل.

وأضاف مدافع الزمالك، سنلعب أمام مازيمبي من أجل تحقيق الفوز للتأهل إلي الدور الربع النهائي قبل الجولة الأخيرة بدوري المجموعات .

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ويلعب الزمالك في الجولة الخامسة من دور المجموعات لدوري أبطال إفريقيا أمام مازيمبي حيث يقترب الفريق من حسم التأهل لربع النهائي.

ويستعد الزمالك لمواجهة المصرى البورسعيدي، المقرر لها يوم الاثنين المقبل، ضمن منافسات الجولة الرابعة عشرة من مسابقة الدورى الممتاز ورفع الزمالك رصيده بعد الفوز على الجونة إلى 24 نقطة ليحتل المركز الثالث بجدول ترتيب الدورى الممتاز، بعدما خاض 12 مباراة حتى الآن، حقق خلالهم الفوز فى 7 مباريات وتعادل فى 3 لقاءات وهزم فى مباراتين، فيما سجل 17 هدفًا واستقبل 9 أهداف، بينما توقف رصيد الجونة عند 12 نقطة ليحتل المركز الثانى عشر بجدول الترتيب بعدما خاض 13 مباراة حقق الفوز فى 3 مباريات وتعادل فى مثلهم وهُزم فى 7 لقاءات وسجل 9 أهداف واستقبل 19 هدفًا.

ويعد فوز الزمالك على الجونة هو الثالث على التوالى فى مسابقة الدورى بعدما سبق وحقق الفوز على أسوان وطنطا فى الجولتين الحادية عشر والثانية عشر من منافسات المسابقة على الترتيب، فيما يستعد لخوض مباراته أمام المصرى البورسعيدى واستأنف فريق الكرة الأول بنادى الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبد اللطيف أبو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران أمس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين، وانطلق المران بفقرة إحماء تحت قيادة الفرنسى باتريس كارتيرون المدير الفني، بالركض حول الملعب ثم عمل بعض التمارين بالكرة وبدون الكرة.