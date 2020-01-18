شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن عرض سعودى لمارسيلو.. وإنبى يدخل على خط المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر
وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن نادى إنبي دخل على خط المفاوضات لضم حسين السيد بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع الإسماعيلي لوجود خلافات مادية بين الطرفيين.
ولا يشارك حسين السيد مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية في ظل اعتماد المدرب السويسري علي التونسي على معلول بشكل أساسي.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، قد عقد جلسة مع الثنائى حسين السيد وصالح جمعة لاعبا الفريق الأحمر من أجل حسم موقفهما النهائى سواء بالإستمرار مع الفريق أو إعارتهما خلال فترة الانتقالات الشتوية الجارية.
ويسعى الأهلى لحسم ملف المعارين خلال الساعات المقبلة بعدما تلقى صالح جمعة وحسين السيد أكثر من عرض من أندية داخلية وخارجية للرحيل عن المارد الأحمر.
كما اقترب جيرالدو من الرحيل عن الأهلى بعد التعاقد مع السنغالى أليو بادجى لتدعيم صفوف الفريق فى يناير الجارى، وهو ما سيتم حسمه خلال الساعات المقبلة.
كان سيد عبد الحفيظ مدير الكرة بالنادى الأهلى، تحدث عن اختلاف أداء الفريق الأحمر بقيادة السويسرى رينيه فايلر فى مسابقة الدوري عنه فى دورى أبطل إفريقيا.
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