شكرا لقرائتكم خبر عن الأهلى يبحث عن عرض سعودى لمارسيلو.. وإنبى يدخل على خط المفاوضات والان مع تفاصيل الخبر

القاهرة - بواسطة محمد صلاح - يبحث مسئولو الأهلى عن عرض سعودي لاعارة حسين السيد ظهير أيسر الفريق، بعد موافقة السويسرى رينيه فايلر المدير الفنى للفريق على رحيله، عقب خروجه بشكل كامل من الحسابات الفنية.

وأكد مصدر مقرب من اللاعب أن نادى إنبي دخل على خط المفاوضات لضم حسين السيد بعد غلق مارسيلو باب التفاوض مع الإسماعيلي لوجود خلافات مادية بين الطرفيين.

ولا يشارك حسين السيد مع الأهلي منذ تولي فايلر المسئولية الفنية في ظل اعتماد المدرب السويسري علي التونسي على معلول بشكل أساسي.

Advertisements