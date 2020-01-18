عبد الله السعيد يكشف حقيقة طلب العودة للأهلي.. والتجديد لبيراميدز

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح عبدالله السعيد صانع ألعاب بيراميدز، بأنه لم يطلب العودة إلى الأهلي في الفترة الماضية، قائلًا ان اللعب للزمالك شرف كبير لأي لاعب لكنه جدد تعاقده مع ناديه ولا يمتلك حق التفاوض مع أي فريق اخر حاليًا.

وقال عبدالله السعيد في تصريحاته لقناة "ام بي سي مصر" الفضائية: "لم أطلب العودة إلى الأهلي سواء من خلال التواصل الشخصي مع أي مسئول في النادي، أو عن طريق وسطاء."

وردًا على سؤال حول وجود مفاوضات مع إدارة الزمالك: "اللعب لنادي الزمالك شرف كبير بالطبع لأي لاعب، لكني قمت بتجديد تعاقدي مع نادي بيراميدز والأمر في يد إدارة النادي."

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وتابع: "لم أتحدث لأي ناد في مصر خلال الفترة الماضية، ولم تجمعني مفاوضات مع مجلس إدارة الزمالك بشكل رسمي، والآن أنا مرتبط لفترة أطول مع بيراميدز لذا إذا كان هناك أي شيء الصيف القادم يجب أن يكون من خلالهم."

وأضاف: "جددت تعاقدي مع بيراميدز لأنهم تمسكوا بي لأقصى درجة، وأكدوا أنني هام بالنسبة للفريق، ومن هنا إلى الصيف إذا حدث تغير سأنظر إلى ما يمكن أن أقوم به."

وواصل :"كانت هناك أندية خارجية في الفترة الماضية ترغب في التعاقد معي لكني الآن ملتزم مع فريقي وأتمنى أن نعود للنتائج التي نستحقها."