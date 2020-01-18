شوبير يُعلن نيته الترشح لرئاسة اتحاد الكرة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

صرح الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق أنه سيخوض الانتخابات المقبلة على مقعد الرئاسة، قائلًا أن هناك من يحاول تفصيل اللائحة لمحاولة ابعاده.

وقال شوبير في تصريحاته لقناة "صدى البلد" الفضائية: "سأخوض الانتخابات المقبلة على مقعد رئيس مجلس الإدارة ولن أدخل الانتخابات إلا على هذا المنصب لأنني اعتبر هذا المكان المناسب لي."

واستقال أحمد شوبير مع باقي أعضاء مجلس إدارة اتحاد الكرة بعد توديع مصر لبطولة أمم إفريقيا الصيف الماضي في مرحلة مبكرة من المسابقة التي نُظمت على أرض مصر.

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وردًا على وصفه السابق لمنافسة هاني أبو ريدة في اتحاد الكرة بأنها تشبه الوقوف أمام القطار، قال شوبير: "الطائرة تستطيع تجاوز القطار."

وتابع شوبير حديثه: "أشعر أن هناك من يحاول صياغة اللائحة الجديدة بالشكل الذي يقصيني من الانتخابات المقبلة، وهذا الأمر لا يتحمله عمرو الجنايني، فهو ليس مسئول عن هذا الأمر الذي تحت مسئولية هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد فقط."

ولم تحدد اللجنة المؤقتة لإدارة شئون اتحاد الكرة حتى الآن موعد الانتخابات المقبلة التي ستحقق مجلس إدارة اتحاد الكرة.