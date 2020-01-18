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حسام عاشور يوضح موقفه من اعتزال كرة القدم

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محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

تحدث حسام عاشور، لاعب وسط الأهلي، عن موقفه من اعتزال كرة القدم، مؤكدا أنه لا ينوي اتخاذ هذا القرار في الوقت الحالي.

وقال عاشور في تصريحاته لقناة "تايم سبورتس" الفضائية: "أمامي العديد من السنوات في الملاعب، وليس لدي نية في الاعتزال حاليا".

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وأضاف، أنه صاحب القرار بشأن اعتزال كرة القدم، مطالبا الجميع بالتوقف عن الحديث في هذا الشأن، فلا يزال أمامه الكثير ليقدمه مع الفريق.

وأوضح، أنه لديه طموحات كثيرة يسعى لتحقيقها خلال الفترة المقبلة مع الأهلي بمختلف البطولات المحلية والقارية.

ومن المقرر أن ينتهي تعاقد حسام عاشور صاحب الـ33 عامًا مع الأهلي بنهاية الموسم الحالي، وحتى الآن لم يدخل في مفاوضات التجديد للفريق بسبب ضيق الوقت.

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كما تَجْدَرُ الأشاراة بأن الخبر الأصلي قد تم نشرة ومتواجد على مصراوى وقد قام فريق التحرير في الخليج 365 بالتاكد منه وربما تم التعديل علية وربما قد يكون تم نقله بالكامل اوالاقتباس منه ويمكنك قراءة ومتابعة مستجدادت هذا الخبر من مصدره الاساسي.

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