شوبير: أبو ريدة كان المسؤول عن المنتخب بأمم أفريقيا 2019

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- علي البهجي:

أكد الإعلامي أحمد شوبير، عضو مجلس إدارة اتحاد الكرة السابق، أن خروج منتخب مصر من أمم أفريقيا الأخيرة أمام جنوب أفريقيا ينسب لهاني أبو ريدة، الرئيس السابق للاتحاد.

وكان منتخب مصر قد ودع البطولة التي اقيمت على أرضه وأمام جماهيره من دور الـ16 على يد المنتخب الجنوب أفريقي.

وقال شوبير في تصريحات تلفزيونية لبرنامج الماتش المذاع على قناة صدى البلد:" لا ادعي دور الشهادة والبطولة ولا الفارس أحب فقط قول الحقائق امام الجميع خلال الـ 7 أشهر التي قضيتها في اتحاد الكرة ".

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وأضاف:" لم أكن أود تقديم الاستقالة بعد خروج المنتخب من أمم أفريقيا، احنا مالناش علاقة بالمنتخب الأول، المنتخب كان اشراف المهندس هاني ابو ريدة".

وتابع:" الوصول لكأس العالم 2018 ينسب لهاني أبو ريدة والخروج من كأس أفريقيا 2019 أيضا ينسب له، فأنا لم أر المنتخب سوى في زيارة واحدة خلال البطولة".

وأكمل:" لم نكن في اتحاد الكرة من اللجنة المنظمة، وتم تهميش دور الأعضاء بشكل سيء، لم يكن لنا علاقة من قريب أو من بعيد بالمنتخب الذي كان يشرف عليه هاني أبو ريدة وأحمد مجاهد بحكم تواجده مع بشكل دائم".

واتم تصريحاته:" تم ابلاغنا بعودة عمرو وردة بشكل مفاجيء، وهذه البطولة بالتحديد كنت غير مسؤول عنها، فكنت أكثف جهودي منذ وصولي للمنتخب لإعادة هيكلة بعض اللجان والقطاعات".