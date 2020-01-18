ملف الجمعة.. الظهور الأول لبادجي في مران الأهلي.. وطاقم تحكيم سنغالي لمباراة الزمالك ومازيمبي

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة - (الخليج 365):

زوار الخليج 365 الأعزاء، نستعرض يوميا أبرز أخبار كرة القدم في النشرة الرياضية عن يوم الجمعة الموافق 17 يناير 2020.

الزمالك يقبل استقالة مدرب فريق السلة

تقدم عصام عبد الحميد مدرب فريق كرة السلة بالزمالك بإعتذاره عن إستكمال مهمته مع الفريق الأول بالنادي الأبيض.

الأهلي لمصراوي: وقعنا عقوبة مالية على صالح جمعة

أكد سيد عبد الحفيظ، مدير الكرة بنادي الأهلي، أن الجهاز الفني للفريق قرر توقيع عقوبة مالية على اللاعب صالح جمعة.

إنتر الإيطالي يتعاقد مع آشلي يونج قادما من مانشستر يونايتد

أعلن نادي إنتر ميلان الإيطالي، مساء اليوم الجمعة، التعاقده مع الانجليزي آشلي يونج، لاعب فريق مانشستر يونايتد للانضمام إلى صفوف الفريق في موسم الانتقالات الشتوية.

النصر يتوج بكأس الخليج العربي الإماراتي

توج فريق النصر بلقب كأس الخليج العربي الإماراتي لكرة القدم، للمرة الثانية في تاريخه، بفوزه على شباب الأهلي دبي 2 / 1 خلال المباراة التي جمعتهما اليوم الجمعة.

أحمد الأحمر يحقق رقمًا قياسيًا في أمم أفريقيا لكرة اليد

دخل أحمد الأحمر، لاعب الزمالك ومنتخب مصر لكرة اليد، تاريخ بطولة أمم أفريقيا، بتحقيقه رقمًا قياسيا في البطولة، ليصبح أكثر اللاعبين المصريين مشاركة في البطولة الأفريقية.

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طاقم تحكيم سنغالي لمباراة الزمالك ومازيمبي

أعلن الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" تعيين طاقم تحكيم سنغالي لإدارة مباراة الزمالك ومازيمبي في الجولة قبل الأخيرة من مجموعات دوري أبطال إفريقيا.

مران الأهلي.. غياب صالح.. ظهور أول لبادجي.. وجلسة بين فايلر وإكرامي

واصل فريق النادي الأهلي مرانه على ملعبه مختار التتش، اليوم الجمعة؛ استعدادًا لمباراته المقبلة أمام نظيره المقاولون العرب.

"أنا زملكاوي".. الأهلي يكشف رفض مصطفى محمد لعرضه

قال هشام حنفي، عضو اللجنة الفنية السابق بالنادي الأهلي، إنه حاول التعاقد مع مصطفى محمد لاعب الزمالك الحالي لكن اللاعب رفض.

بطولة أفريقيا لليد.. مصر تستعرض على كينيا وتسجل 44 هدفاً لتواصل تصدر مجموعتها

سحق منتخب مصر لكرة اليد نظيره الكيني بنتيجة 44-19 في المباراة التي أقيمت اليوم الجمعة في ثاني مباريات بطولة أمم أفريقيا 2020 التي تستضيفها تونس من 16 وحتى 26 يناير الحالي.

" بوساطة عمرو وردة ".. علي غزال ينتقل إلي لاريسا اليوناني

أعلن علي غزال، لاعب فيرينسي البرتغالي السابق ومنتخب مصر إتمام انتقاله لصفوف نادي لاريسا اليوناني.

مران الزمالك.. راحة لحامد وكارتيرون يحفز اللاعبين

استأنف فريق الكرة الأول بنادي الزمالك تدريباته الجماعية صياح اليوم الجمعة على ملعب عبداللطيف ابو رجيلة بمقر القلعة البيضاء، وذلك بعد حصول اللاعبين على راحة من مران امس عقب الفوز على الجونة بهدفين نظيفين.