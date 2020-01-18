وزير الرياضة: نهتم بتوسيع ممارسة كرة القدم النسائية في جميع محافظات مصر

محمد اسماعيل - القاهرة - القاهرة-(أ ش أ):

أكد الدكتور أشرف صبحي وزير الشباب والرياضة اهتمام الوزارة بنشر كرة القدم النسائية بالتعاون مع الاتحاد المصري لكرة القدم، وتنفيذ مجموعة من البرامج والمشروعات التى تساعد في التوسع فى ممارسة اللعبة بجميع المحافظات.

ولفت اشرف صبحى، فى تصريحات أدلى بها للموقع الرسمى للوزارة على هامش حضوره مباراة المنتخب الوطني للكرة النسائية تحت 20 سنة أمام نظيره المغربى في ذهاب تصفيات أفريقيا المؤهلة لكأس العالم، إلى أن مشروع "ألف فتاة.. ألف حلم"، الذي تنفذه الوزارة لتعليم المهارات الأساسية في كرة القدم لفتيات الصعيد، بمشاركة 40 مدرباً ومدربة يتولى كل واحد منهم تدريب 25 فتاة على لعب كرة القدم، ليصبح إجمالي المستفيدين من المشروع ألف فتاة، كما يتضمن البرنامج دورات لتعزيز الثقة بالنفس والتنظيم والعمل الجماعي.

وجاء حضور الوزير لمباراة اليوم، التي أقيمت على ملعب بتروسبورت في إطار حرصه على دعم لاعبي مصر أثناء مشاركتهم فى جميع البطولات، ومتابعة مشاركاتهم في المنافسات المختلفة المؤهلة للبطولات الدولية، بالتنسيق المتواصل مع الاتحادات الرياضية واللجنة الأوليمبية.

يذكر أن المباراة اليوم، والتي خسرها المنتخب الوطنى بنتيجة 3-5 ، شهدت حضور إلى جانب الوزير اعضاء اللجنة الخماسية المكلفة بادارة اتحاد الكرة برئاسة عمرو الجنايني، وسحر عبدالحق، عضو اللجنة الخماسية والمشرفة على منتخب الكرة النسائية، ومحمود سعد المدير الفنى للاتحاد ووليد العطار المدير التنفيذى وعبد اللطيف امام رئيس لجنة تطوير الكرة النسائية والاعلامى سيف زاهر وتواجد جماهيرى كبير لدعم ومؤازرة المنتخب.