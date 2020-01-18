حازم إمام يعلق على عدم فوز الأهلي والزمالك خارجيا في إفريقيا

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- هادي المدني:

حلل حازم إمام لاعب الزمالك السابق، سبب عدم تحقيق الأهلي والزمالك للفوز في المباريات التي تقام خارج الأرض بدوري أبطال إفريقيا، موضحًا أنه في بعض الأحيان يكون هناك مبرر لذلك.

وقال إمام في حديثه عبر قناة "أون سبورت" الفضائية: "أي فريق يواجه الأهلي والزمالك خارج مصر تكون لديه رغبة في تسجيل هدف واللعب بشكل هجومي، وهو ما لا يحدث في المباريات المحلية."

وتابع :"مشكلة الأهلي والزمالك خارج مصر أنهم يتراجعوا للدفاع بمجرد أن يقوم المنافس بالهجوم، وهو ما جعلهما فقط من بين الكبار عاجزين عن تحقيق الفوز خارج الأرض بين كل الفرق الكبيرة في دور المجموعات هذا الموسم."

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وأضاف: "اختلاف الأجواء يجعل الفريق عاجز عن اللعب تحت ضغط المنافس ويفقد الكرة كثيرًا، إضافة إلى اختلاف الطقس الذي يؤثر على الفريق أحيانًا من ناحية القدرة على الأداء بشكل ثابت طوال المباراة."

وواصل: "على عكس الأهلي والزمالك هناك أندية تمتلك القدرة على التعامل مع الأوضاع خارج الأرض، فالنجم الساحلي كان الفريق الأقل في المستوى أمام الهلال، وبالرغم من ذلك استطاع أن يحقق الفوز من هجمتين فقط."

ثم إلتمس العذر للفريقين قائلًا: "لكن الأهلي والزمالك في الوقت الحالي بمرحلة إعادة تكوين للفريق وبحاجة إلى فترة من أجل اكتساب الخبرة، وهو ما يجعلنا حتى الآن نواجه صعوبة تحقيق الفوز خارج الأرض لحاجة الفريقين للخبرة."

واختتم قائلًا: "هناك ظروف فعليًا تجعلك أمام مصاعب شديدة خارج الأرض، فمثلًا إثيوبيا صعبة للغاية بسبب صعوبة التنفس، والسودان في أغسطس مثلًا درجة الحرارة تكون مرتفعة للغاية لدرجة أنك تبدأ المباراة مرهق."