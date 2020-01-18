الزمالك يقبل استقالة مدرب فريق السلة

محمد اسماعيل - القاهرة - كتب- أحمد الهواري:

تقدم عصام عبد الحميد مدرب فريق كرة السلة بالزمالك بإعتذاره عن إستكمال مهمته مع الفريق الأول بالنادي الأبيض.

وأعلن مرتضى منصور رئيس القلعة البيضاء عبر الموقع الرسمي للزمالك عن قبوله الإعتذار المقدم من عصام عبد الحميد مدرب السلة بالنادي.

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كما قام مجلس إدارة الزمالك، بإسناد مهمة فريق الأولى لكرة السلة بالنادي الأبيض إلى علاء عبدون المدرب العام بالنادي، ليتولي إدارة الفريق خلال المباراتين المقبلتين بدوري السوبر.

وتعرض فريق الزمالك لخمس هزائم متتالية في دوري السوبر للسلة أمام الاتحاد والجزيرة وسبورتنج وسموحة والأهلي.

وجدير بالذكر أن فريق السلة بالزمالك يحتل المركز السادس في ترتيب المسابقة برصيد 12 نقطة، جمعهم من الفوز في 3 لقاءات وخسر في 6 مواجهات.