موعد مباريات اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحرمين الشريفين

تستكمل اليوم السبت منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين، حيث تقام مبارتان مهمتين في تلك البطولة والتي ستحسم مواجهات نصف النهائي من نفس البطولة .

وإليكم مواعيد مباريات اليوم في ربع نهائي كأس خادم الحلرمين الشريفين والقنوات والناقلة:- أبها × الفتح يستضيف فريق أبها السعودي نظيره الفتح مساء اليوم السبت علي ملعب مدينة الأمير سلطان بن عبدالعزيز الرياضية ( المحالة ) ، في المباراة التي تجمع بين الفريقين في تمام الثالثة إلا خمس

دقائق بتوقيت القاهرة، والرابعة إلا خمس دقائق بتوقيت مكة المكرمة، والسادسة إلا خمس دقائق بتوقيت أبوظبي ، وذلك في إطار منافسات الدور ربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين.

ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD ومن المنتظر أن يواجه الفائز من تلك المباراة ، فريق الهلال السعودي في نصف نهائي بطولة كأس الملك، بعد أن حسم الهلال

تأهله علي حساب الإتفاق .

الوحدة × الأهلي يحل فريق الأهلي السعودي ضيفًا علي نظيره الوحدة مساء اليوم السبت علي ملعب استاد مدينة الملك عبدالعزيز الرياضية، في المباراة التي تجمع بينهما في تمام السادسة إلا ثلث بتوقيت القاهرة، والسابعة إلا ثلث بتوقيت مكة المكرمة، والثامنة إلا ثلث بتوقيت أبوظبي، وذلك في إطار منافسات الدور الربع النهائي من بطولة كأس خادم الحرمين الشريفين. ويمكنكم متابعة هذا اللقاء عبر شاشة قناة KSA Sports 1 HD

ومن المنتظر ان يواجه الفائز من تلك المباراة، فريق النصر السعودي في نصف نهائي البطولة ، بعد أن حسم النصر تأهلة علي حساب العدالة .